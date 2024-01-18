Пьяный мигрант «заминировал» многоэтажку в Краснодаре

Инцидент произошел 22 октября 2023 года, мужчина «заминировал» здание на улице Героев Разведчиков.

В суде установили, что пьяный гражданин Узбекистана позвонил в экстренную службу и сообщил, что многоэтажный дом заминирован. На место прибыли правоохранители, которые не нашли взрывных устройств или взрывчатых веществ.

Мужчину задержали. Возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. В суде злоумышленник вину признал, дело рассматривали в особом порядке. Ему назначили 3 года колонии-поселения, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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