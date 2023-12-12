За угрозу взорвать Дом культуры будут судить «телефонного террориста» на Кубани

В полиции по Кореновскому району завершили расследовать уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, которого обвиняли обвиняемый в заведомо ложном сообщении о готовящемся теракте.

По данным следствия, пьяный мужчина позвонил с таксофона в полицию и сообщил о том, что в местном доме культуры будет взрыв. При проверке информация не подтвердилась. Здание обследовали, опасных для жизни и здоровья людей предметов не нашли.

Возбудили уголовное дело. На время следствия «телефонного террориста» отпустили под подписку о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Мужчине грозит до 5 дет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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