Житель Белореченского района тяпкой разбил чужую иномарку

За повреждение чужого имущества 20-летнему местному жителю грозит до пяти лет лишения свободы.

В полицию Белореченского района обратилась местная жительница. Она рассказала, что неизвестный молодой человек повредил ее Ford Focus, который был припаркован возле дома.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель. Молодого человека задержали в его доме.

Выяснилось, что он взял оставленную возле дома тяпку и из хулиганских побуждений. Несколько раз ударил ею по чужой машине. Он разбил фару и повредил капот. Сумму ущерба оценили в 50 тыс. рублей.

На подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет, в настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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