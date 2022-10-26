Житель Белореченского района из неприязни к женщине сжег ее дом

Видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

С заявлением о поджоге в полицию Белореченского района обратилась 34-летняя жительница поселка Молодежного. Женщина рассказала, что вернулась из командировки и обнаружила пепелище вместо дома.

Правоохранители осмотрели место происшествия и обнаружили следы поджога. Они установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель. Мужчину задержали в его доме.

Выяснилось, что он проник в дом потерпевшей через незапертую дверь. Там он пропитал бумагу масляной жидкостью и с ее помощью поджег сложенные в центре комнаты вещи. Причиной такого поведения, по словам злоумышленника, стала личная неприязнь к хозяйке дома.

На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Усть-Лабинском районе пьяный мужчина сжег дом после ссоры с любовницей.