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В Усть-Лабинском районе пьяный мужчина сжег дом после ссоры с любовницей

Происшествия
12.10.2022 16:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ust-labinskom-rajone-pyanyj-muzhchina-szheg-dom-posle-ssory-s-lyubovnitsej
В Усть-Лабинском районе пьяный мужчина сжег дом после ссоры с любовницей
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Дом в станице Ладожской, который снимал 37-летний приезжий из Кореновского района, сгорел дотла. Подозреваемому в поджоге грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, мужчина поджог дом после конфликта с сожительницей. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате пожара дом был полностью уничтожен. Сумма ущерба хозяйке составила порядка 700 тыс. рублей.

На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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