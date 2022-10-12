В Усть-Лабинском районе пьяный мужчина сжег дом после ссоры с любовницей
Происшествия
12.10.2022 16:11
Дом в станице Ладожской, который снимал 37-летний приезжий из Кореновского района, сгорел дотла. Подозреваемому в поджоге грозит до пяти лет лишения свободы.
По данным следствия, мужчина поджог дом после конфликта с сожительницей. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате пожара дом был полностью уничтожен. Сумма ущерба хозяйке составила порядка 700 тыс. рублей.
На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Славянске-на-Кубани неизвестные подожгли вольер с белками.
Популярные новости
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
- В Краснодаре экс-следователю СКР и его помощнику не удалось оспорить приговор по делу о взяточничестве
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- Бастрыкин взял под контроль расследование дела о загрызенной девочке в Сочи
- Почта России начнет принимать вторсырье у населения в 2023 году
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?