В Славянске-на-Кубани неизвестные подожгли вольер с белками
Происшествия
10.09.2022 12:30
Инцидент произошел 10 сентября около 11:00 в парке «Аллея любви» по улице Красной.
Информация о поджоге вольера с белками поступила в местную ЕДДС. Возгорание оперативно потушили. К счастью, в результате происшествия белки не пострадали.
На месте работали сотрудники полиции. Камеры видеонаблюдения зафиксировали двоих мальчиков в возрасте около 10 лет, которые могут быть причастны к поджогу вольера с животными.
«Уважаемые родители! Объясняйте детям, что спички — не игрушка, огонь – не забава. К тому же, животные могли пострадать, а это уже совсем другая зона ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Славянска-на-Кубани.
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