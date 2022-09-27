Житель Белореченска угнал грузовик и поехал мириться с девушкой

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Попытка примирения не увенчалась успехом, а за угон «УАЗ-Фермер» 31-летнему мужчине грозит до трех лет колонии.

Об угоне грузовика в полицию сообщил 51-летний житель Белореченска. Он рассказал, что машина была припаркована около его двора. Полицейские в течение нескольких часов установили личность подозреваемого. Мужчину задержали в его доме, а угнанный грузовик нашли на обочине дороги на улице Победы. Машину вернули хозяину.

Выяснилось, что подозреваемый, возвращаясь вечером домой, заметил незапертый автомобиль. Он проник в салон, запустил двигатель ключом, оставленным в замке зажигания, и поехал к своей девушке, чтобы помириться. Потерпев неудачу, он бросил машину и пошел домой.

На мужчину завели уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: на Кубани двое парней угнали иномарку с помощью ножа и попали в ДТП, пытаясь скрыться от полиции.