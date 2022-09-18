Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

На Кубани двое парней угнали иномарку с помощью ножа и попали в ДТП, пытаясь скрыться от полиции

Происшествия
18.09.2022 10:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-dvoe-parnej-ugnali-inomarku-s-pomoshhyu-nozha-i-popali-v-dtp-pytayas-skrytsya-ot-politsii
На Кубани двое парней угнали иномарку с помощью ножа и попали в ДТП, пытаясь скрыться от полиции
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В отношении двоих жителей Лабинского района в возрасте 21 года и 22 лет возбудили уголовное дело об угоне автомобиля.

По данным следствия, парни заметили возле одного из домов автомобиль марки Mazda, хозяин забыл запереть двери машины. Злоумышленники проникли в салон и запустили двигатель перочинным ножом. После этого она уехали кататься по району.

Автомобиль заметили сотрудники ДПС. На требования полицейских остановиться угонщики не отреагировали и попытались скрыться. Водитель не справился с управлением и съехал с дороги. После этого злоумышленников задержали сотрудники ДПС.

Во время следствия один из злоумышленников находился под домашним арестом, второй — под подпиской о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Тимашевске пьяный кубанец угнал автомобиль и спровоцировал ДТП.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Краснодаре число полос для выезда из Гидростроя увеличили до трех
В Краснодаре число полос для выезда из Гидростроя увеличили до трех
В Сочи на троих полицейских завели уголовное дело за превышение полномочий
В Сочи на троих полицейских завели уголовное дело за превышение полномочий
Власти Армавира отменили праздничный салют ко Дню города
Власти Армавира отменили праздничный салют ко Дню города
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
  2. Из Сочи запустят прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
  3. Диетолог рассказала о том, какие продукты надо давать с собой школьнику для полезного перекуса
  4. Скончался режиссер советских фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников
  5. В Краснодаре на общегородской субботник вышли 85 тыс. горожан
  6. В Крыму неизвестный поджег внедорожник и гольф-кар возле виллы телеведущего Киселева
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях