На Кубани двое парней угнали иномарку с помощью ножа и попали в ДТП, пытаясь скрыться от полиции

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В отношении двоих жителей Лабинского района в возрасте 21 года и 22 лет возбудили уголовное дело об угоне автомобиля.

По данным следствия, парни заметили возле одного из домов автомобиль марки Mazda, хозяин забыл запереть двери машины. Злоумышленники проникли в салон и запустили двигатель перочинным ножом. После этого она уехали кататься по району.

Автомобиль заметили сотрудники ДПС. На требования полицейских остановиться угонщики не отреагировали и попытались скрыться. Водитель не справился с управлением и съехал с дороги. После этого злоумышленников задержали сотрудники ДПС.

Во время следствия один из злоумышленников находился под домашним арестом, второй — под подпиской о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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