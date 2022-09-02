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Житель Армавира взял на 3 месяца машину в аренду и продал ее

Происшествия
02.09.2022 12:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-armavira-vzyal-na-3-mesyatsa-mashinu-v-arendu-i-prodal-ee
Житель Армавира взял на 3 месяца машину в аренду и продал ее
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Армавире завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 35-летнего местного жителя. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

По версии следствия, мужчина нашел в интернете объявление об аренде машин и заключил с предпринимателем договор на три месяца. В условия входила ежесуточная плата — 1 тыс. 300 рублей. Однако исполнять обязательства злоумышленник не стал. Мужчина продал автомобиль другому человеку, а вырученные деньги потратил на свои нужды. Ущерб предпринимателю составил 770 тыс. рублей.

Пока шло следствие, злоумышленник находился под подпиской о невыезде. Сейчас уголовное дело передано в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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