Житель Армавира взял на 3 месяца машину в аренду и продал ее
Происшествия
02.09.2022 12:55
В Армавире завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 35-летнего местного жителя. Ему грозит до шести лет тюрьмы.
По версии следствия, мужчина нашел в интернете объявление об аренде машин и заключил с предпринимателем договор на три месяца. В условия входила ежесуточная плата — 1 тыс. 300 рублей. Однако исполнять обязательства злоумышленник не стал. Мужчина продал автомобиль другому человеку, а вырученные деньги потратил на свои нужды. Ущерб предпринимателю составил 770 тыс. рублей.
Пока шло следствие, злоумышленник находился под подпиской о невыезде. Сейчас уголовное дело передано в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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