Аферисты по телефону обманом заставили кубанца отдать им свыше 1 млн рублей
Жителю Кемеровской области, который нашел подработку курьером у дистанционнных мошенников, грозит до 10 лет лишения свободы.
По данным следствия, 29-летний приезжий нашел в интернете подработку курьером. Действуя по указанию сообщников, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, он забрал у жителя Кореновского района более 1 млн рублей.
Злоумышленники представились потерпевшему сотрудниками службы безопасности банка и попросили помощи в поимке мошенников. Для этого мужчина должен был снять деньги со всех своих счетов и положить под почтовый ящик возле дома.
После этого курьер забрал деньги и выдал потерпевшему поддельные документы об открытии страховой ячейки Центробанком РФ на его имя.
На курьера завели уголовное дело. В настоящее время расследование уже завершили, дело передали в суд. Подозреваемый находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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