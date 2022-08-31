Аферисты по телефону обманом заставили кубанца отдать им свыше 1 млн рублей

Кадр из видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Жителю Кемеровской области, который нашел подработку курьером у дистанционнных мошенников, грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, 29-летний приезжий нашел в интернете подработку курьером. Действуя по указанию сообщников, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, он забрал у жителя Кореновского района более 1 млн рублей.

Злоумышленники представились потерпевшему сотрудниками службы безопасности банка и попросили помощи в поимке мошенников. Для этого мужчина должен был снять деньги со всех своих счетов и положить под почтовый ящик возле дома.

После этого курьер забрал деньги и выдал потерпевшему поддельные документы об открытии страховой ячейки Центробанком РФ на его имя.

На курьера завели уголовное дело. В настоящее время расследование уже завершили, дело передали в суд. Подозреваемый находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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