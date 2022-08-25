В Краснодаре аферистка получила более 1 млн рублей кредитов по фальшивым документам

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С заявлением о мошенничестве в полицию Краснодара обратился представитель одного из банков. Мужчина рассказал, что одна из клиенток подала заявку на кредит, предоставив подложные документы.

Полицейским удалось установить личность подозреваемой. Ею оказалась ранее судимая 41-летняя жительницы Волгограда. Женщину задержали на одной из улиц краевого центра.

При дальнейшей проверке правоохранители выяснили, что она причастна еще к семи аналогичным преступлениям, совершенным в разных банках. Общая сумма ущерба превысила 1 млн рублей.

На подозреваемую завели уголовное дело. За мошенничество ей грозит до шести лет колонии. В настоящее время женщина находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи двух экс-полицейских с сообщником посадили за вымогательство взятки и мошенничество.