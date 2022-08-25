В Краснодаре аферистка получила более 1 млн рублей кредитов по фальшивым документам
Происшествия
25.08.2022 12:24
С заявлением о мошенничестве в полицию Краснодара обратился представитель одного из банков. Мужчина рассказал, что одна из клиенток подала заявку на кредит, предоставив подложные документы.
Полицейским удалось установить личность подозреваемой. Ею оказалась ранее судимая 41-летняя жительницы Волгограда. Женщину задержали на одной из улиц краевого центра.
При дальнейшей проверке правоохранители выяснили, что она причастна еще к семи аналогичным преступлениям, совершенным в разных банках. Общая сумма ущерба превысила 1 млн рублей.
На подозреваемую завели уголовное дело. За мошенничество ей грозит до шести лет колонии. В настоящее время женщина находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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