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Житель Армавира спрятал в своем гараже больше 3 килограммов «синтетики»

Происшествия
18.10.2022 12:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-armavira-spryatal-v-svoem-garazhe-bolshe-3-kilogrammov-sintetiki
Житель Армавира спрятал в своем гараже больше 3 килограммов «синтетики»
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Сведения о том, что 23-летний местный житель может быть причастен к торговле наркотиками, полицейские получили оперативным путем. Проверка, проведенная совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, подтвердила эту информацию.

В одном из гаражей на улице Каспарова обнаружили два пакета с наркотиками массой около 1,6 кг. Экспертиза подтвердила, что в пакетах находится мефедрон. Кроме того, правоохранители изъяли порядка 1 тыс. разовых доз порошка. Общая масса превысила 1,5 кг. Порошок направили на экспертизу.

Выяснилось, что подозреваемый забрал крупную партию наркотика из закладки в Краснодаре и перевез в Армавир. После он расфасовал «синтетику» на дозы, которые планировал сбыть на территории Кубани.

Возбудили уголовное дело. Парню грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре у двоих наркодилеров изъяли более полукилограмма мефедрона.

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