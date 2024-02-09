Житель Армавира пытался перебросить через забор колонии 17 бутылок спиртного

На территории исправительной колонии в Армавире сотрудники задержали 22-летнего местного жителя, который намеревался доставить в учреждение алкоголь.

В пакете у злоумышленника нашли 15 пластиковых бутылок по 1,5 л и две бутылки по 0,5 л со спиртосодержащей жидкостью. Выяснилось, что эту «посылку» молодой человек собирался перебросить через основное ограждение на территорию колонии.

По данному факту проводится проверка. Собранные материалы будут направлены в суд, сообщает пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю.

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