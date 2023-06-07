Мужчина пытался перебросить через забор колонии в Краснодаре 4 смартфона и 6 литров алкоголя

Сотрудники ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю задержали 44-летнего мужчину, который собирался перебросить полиэтиленовый пакет через забор колонии.

В пакете обнаружили четыре мобильных телефона с зарядными устройствами и девять пластиковых бутылок со спиртосодержащей жидкостью. Общий объем алкоголя составил 6 л, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСИН России по Краснодарскому краю.

По данному факту проводится проверка. Материалы в отношении злоумышленника направили в суд.

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