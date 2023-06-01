Телефоны в бисквитных рулетах пытались передать осужденному в колонию в Краснодарском крае

Сотовые телефоны в продуктовой передаче для осужденного обнаружили в ИК-11 в Приморско-Ахтарском районе.

Запрещенные предметы сотрудники колонии обнаружили и изъяли во время досмотра продуктовой передачи, адресованной одному из осужденных. Три сотовых телефона, три сим-карты и два зарядных устройства были спрятаны в бисквитных рулетах.

В отношении гражданина, попытавшегося передать в колонию мобильные телефоны, составили протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф, телефоны конфисковали, сообщает пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю.

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