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Телефоны в бисквитных рулетах пытались передать осужденному в колонию в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/telefony-v-biskvitnyh-ruletah-pytalis-peredat-osuzhdennomu-v-koloniyu-v-krasnodarskom-krae
Телефоны в бисквитных рулетах пытались передать осужденному в колонию в Краснодарском крае
Фото vk.com/ufsinkrasnodar

Сотовые телефоны в продуктовой передаче для осужденного обнаружили в ИК-11 в Приморско-Ахтарском районе.

Запрещенные предметы сотрудники колонии обнаружили и изъяли во время досмотра продуктовой передачи, адресованной одному из осужденных. Три сотовых телефона, три сим-карты и два зарядных устройства были спрятаны в бисквитных рулетах.

В отношении гражданина, попытавшегося передать в колонию мобильные телефоны, составили протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф, телефоны конфисковали, сообщает пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю.

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