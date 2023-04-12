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Житель Армавира получил условный срок за подделку сим-карт абонентов для слежки за их соцсетями

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-armavira-poluchil-uslovnyj-srok-za-poddelku-sim-kart-abonentov-dlya-slezhki-za-ih-sotssetyami
Житель Армавира получил условный срок за подделку сим-карт абонентов для слежки за их соцсетями
Фото t.me/opskuban

Приговор по делу о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации 12 апреля вынес Краснодарский краевой суд.

По данным следствия, мужчина работал в офисе ООО «Мобильные системы». С рабочего места он зашел в компьютерную программу, используемую сотрудниками ПАО «Вымпелком» для сервисного обслуживания абонентов. Злоумышленник незаконно выбрал абонентский номер, зарегистрированный на клиента, с привязанным к нему лицевым счетом. Он подделал заявление на замену сим-карты, перевыпустил ее и получил доступ к лицевому счету и к мобильным приложениям, в том числе — соцсетям, в частности к мессенджеру Telegram. Таким же образом он получил доступ к информации еще пяти клиентов компании.

Возбудили уголовное дело. Армавирский городской суд назначил обвиняемому 1 год лишения свободы в колонии-поселении. Подсудимый обжаловал приговор.

Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляцию и изменил приговор в части наказания. Мужчине смягчили приговор, заменив заключение в колонии на 11 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

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