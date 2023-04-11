С краснодарского оператора «Дэни Колл» не смогли взыскать 579 млн рублей за смс-рассылку
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу ООО «СМС-Трафик» о взыскании 579,3 млн рублей с краснодарской компании «Дэни Колл».
По данным картотеки арбитражных дел, в рамках партнерского договора в декабре 2017 года компания «Дэни Колл», которая управляет краснодарским MVNO-оператором Danycom.Mobile, предоставила заказчику ООО «СМС-Трафик» доступ к сервису рассылки СМС-сообщений абонентам ПАО «Мегафон» и ООО «Т2 Мобайл».
Заказчик во время оценки качества услуг установил, что сумма сделки и сумма фактически исполненных услуг не соответствуют. С 2018 по 2020 годы услуги были предоставлены на 2,3 млрд рублей. Это на 579,3 млн рублей меньше суммы по договору. Заказчик направил иск в суд и обвинил подрядчика в необоснованном обогащении.
Суд посчитал, что информация о стоимости услуг, рассчитанных по данным истца, никак не обоснована, расчет не подтвержден документально. При этом, стороны подписали акты об оказании услуг за весь период, согласно которым услуги оказаны ответчиком в полном объеме и приняты истцом без замечаний.
Суд вынес решение о том, что оснований для взыскания неосновательного обогащения у истца нет и оставил его иск без удовлетворения, пишет «Коммерсантъ-Кубань».
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