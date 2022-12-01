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Прокуратура Кубани добилась блокировки сайта с рекламой подмены телефонных номеров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/prokuratura-kubani-dobilas-blokirovki-sajta-s-reklamoj-podmeny-telefonnyh-nomerov
Прокуратура Кубани добилась блокировки сайта с рекламой подмены телефонных номеров
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Интернет-ресурс во время мониторинга обнаружили сотрудники Краснодарской транспортной прокуратуры.

На сайте в открытом доступе предлагали услуги по подмене абонентских номеров во время звонков, чтобы скрыть достоверную информацию о номере абонента и возможности его идентификации. При этом по законодательству операторы связи обязаны проверять достоверность сведений об абоненте, а также обеспечивать передачу в неизменном виде абонентского номера и уникального кода идентификации.

Прокуратура направила иск в суд с требованием признать информацию запрещенной к распространению на территории РФ. Суд иск удовлетворил, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в Telegram.

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