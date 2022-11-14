В Краснодарском крае задержали хакера, распространявшего вирусные программы в интернете
Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарском краю совместно с полицейскими в Горячем Ключе.
Оперативники установили, что 27-летний житель Горячего Ключа распространяет в интернете вредоносные компьютерные программы. Злоумышленник купил программы и крепил их к ссылкам на видеоролики на популярных сайтах. Как только пользователь переходил по ссылке, в его компьютер проникал вирус, который копировал все логины и пароли, сведения о банковских и криптовалютных счетах. Хакер похищал всю конфиденциальную информацию пользователей и размещал ее в даркнете.
Возбудили уголовное дело о распространение вредоносных компьютерных программ. Подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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