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В Краснодарском крае задержали хакера, распространявшего вирусные программы в интернете

Происшествия
14.11.2022 10:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-zaderzhali-hakera-rasprostranyavshego-virusnye-programmy-v-internete
В Краснодарском крае задержали хакера, распространявшего вирусные программы в интернете
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарском краю совместно с полицейскими в Горячем Ключе.

Оперативники установили, что 27-летний житель Горячего Ключа распространяет в интернете вредоносные компьютерные программы. Злоумышленник купил программы и крепил их к ссылкам на видеоролики на популярных сайтах. Как только пользователь переходил по ссылке, в его компьютер проникал вирус, который копировал все логины и пароли, сведения о банковских и криптовалютных счетах. Хакер похищал всю конфиденциальную информацию пользователей и размещал ее в даркнете.

Возбудили уголовное дело о распространение вредоносных компьютерных программ. Подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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