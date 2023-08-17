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Житель Армавира получил 10 лет колонии за взрыв дома и нападение на сожительницу и ее детей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-armavira-poluchil-10-let-kolonii-za-vzryv-doma-i-napadenie-na-sozhitelnitsu-i-ee-detej
Житель Армавира получил 10 лет колонии за взрыв дома и нападение на сожительницу и ее детей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло 12 февраля в одном из частных домов города.

Суд установил, что в тот вечер местный житель поссорился со своей сожительницей. Он оборвал газовые шланги от газовой печи и отопительного котла и направил подачу газа внутрь дома. В этот момент в нем находились женщина и двое ее детей 3 и 12 лет. Мужчина начал угрожать взорвать дом.

Женщине удалось выбежать из дома вместе с детьми, но сожитель ранил ее кухонным ножом в область жизненно важных органов. Вскоре на место прибыли полицейские. Они попытались успокоить злоумышленника и задержать его. Однако он взорвал чужой дом. В результате происшествия пострадал сотрудник полиции, а жилье женщины и ее детей стало непригодным для проживания. После этого мужчину задержали и поместили под стражу.

Суд признал подозреваемого виновным сразу по нескольким уголовным статьям: покушении на убийство, применении насилия в отношении полицейского и уничтожении чужого имущества. За это ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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