Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Житель Армавира погиб за рулем, врезавшись в дерево в Карачаево-Черкесии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-armavira-pogib-za-rulem-vrezavshis-v-derevo-v-karachaevo-cherkesii
Житель Армавира погиб за рулем, врезавшись в дерево в Карачаево-Черкесии
Фото t.me/mvd_kchr

Смертельная авария произошла 12 ноября около 5:00 на 1-м километре трассы Ураковский — в Эрсакон в Карачаево-Черкесской Республике.

По предварительным данным, 31-летний житель Армавира ехал за рулем Toyota Corolla со стороны аула Апсуа в сторону федеральной трассы «Кавказ подъезд к Черкесску» и не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель скончался на месте. Его 39-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает МВД по Карачаево-Черкесской Республике в Telegram.

Читайте также: младенец и двое взрослых пострадали в ДТП с фурой под Горячим Ключом.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях