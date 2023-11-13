Житель Армавира погиб за рулем, врезавшись в дерево в Карачаево-Черкесии

Смертельная авария произошла 12 ноября около 5:00 на 1-м километре трассы Ураковский — в Эрсакон в Карачаево-Черкесской Республике.

По предварительным данным, 31-летний житель Армавира ехал за рулем Toyota Corolla со стороны аула Апсуа в сторону федеральной трассы «Кавказ подъезд к Черкесску» и не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель скончался на месте. Его 39-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает МВД по Карачаево-Черкесской Республике в Telegram.

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