Младенец и двое взрослых пострадали в ДТП с фурой под Горячим Ключом

Авария с участием двух легковых автомобилей и грузовика произошла 9 ноября около 18:25 на 1392-м километре федеральной трассы М-4 «Дон» в Горячем Ключе.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Веста» ехал со стороны Краснодара в сторону Джубги, не выбрал дистанцию и врезался в попутный автомобиль «Лада Приора». После столкновения «Приору» отбросило в ехавший впереди грузовик с прицепом DAF.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель «Приоры», женщина-пассажир и младенец, которого перевозили без детского кресла. Женщину с ребенком госпитализировали для обследования. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает ОГИБДД по Горячему Ключу в Telegram.

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