Водитель ВАЗ вылетел на встречку и погиб при столкновении с фурой на Кубани
Происшествия
09.11.2023 17:16
Авария с участием легковушки и большегруза произошла 9 ноября около 14:40 на 62 км трассы Краснодар — Кропоткин в Усть-Лабинском районе.
По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением на мокрой дороге, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Mercedes.
В результате ДТП предполагаемый виновник аварии погиб на месте. Пассажир «семерки» получил травмы различной степени тяжести.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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