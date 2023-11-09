Водитель ВАЗ вылетел на встречку и погиб при столкновении с фурой на Кубани

Авария с участием легковушки и большегруза произошла 9 ноября около 14:40 на 62 км трассы Краснодар — Кропоткин в Усть-Лабинском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением на мокрой дороге, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Mercedes.

В результате ДТП предполагаемый виновник аварии погиб на месте. Пассажир «семерки» получил травмы различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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