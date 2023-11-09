Легковушка сбила 14-летнюю девочку на пешеходном переходе в Краснодарском крае

Авария произошла 9 ноября около 8:00 в поселке Красносельском в Гулькевичском районе.

По предварительным данным, 49-летняя жительница Кропоткина ехала за рулем Geely и сбила на пешеходном переходе 14-летнюю девочку, которая шла в школу. В результате ДТП девочка получила травмы. Ее госпитализировали в ЦРБ в Гулькевичах.

Обстоятельства аварии выясняются, сообщает Госавтоинспекция Гулькевичского района в Telegram.

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