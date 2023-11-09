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Подростка на мотоцикле сбил 70-летний водитель «семерки» под Новороссийском

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/podrostka-na-mototsikle-sbil-70-letnij-voditel-semerki-pod-novorossijskom
Подростка на мотоцикле сбил 70-летний водитель «семерки» под Новороссийском
Фото t.me/gibdd_nvrsk

Авария произошла 8 ноября около 18:15 на улице Садовой в станице Раевской.

По предварительным данным, 70-летний водитель ВАЗ-2107 ехал по улице Красной со стороны улицы Медведева в сторону улицы Колхозной и на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не пропустил мотоцикл Yamaha, которым управлял 17-летний водитель.

В результате ДТП подросток получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает ОГИБДД Новороссийска в Telegram.

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