Подростка на мотоцикле сбил 70-летний водитель «семерки» под Новороссийском
Происшествия
09.11.2023 15:32
Авария произошла 8 ноября около 18:15 на улице Садовой в станице Раевской.
По предварительным данным, 70-летний водитель ВАЗ-2107 ехал по улице Красной со стороны улицы Медведева в сторону улицы Колхозной и на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не пропустил мотоцикл Yamaha, которым управлял 17-летний водитель.
В результате ДТП подросток получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает ОГИБДД Новороссийска в Telegram.
Читайте также: пьяный водитель иномарки устроил смертельное ДТП на перекрестке в Кореновске.