Житель Апшеронского района незаконно хранил в своем доме 7 банок пороха

Более 1,7 кг пороха мужчина купил в охотничьем магазине около 15 лет назад.

Правоохранители получили информацию о том, что 46-летний житель Апшеронского района хранит дома порох. При осмотре полицейские изъяли 7 банок с запрещенным веществом.

Возбудили уголовное дело за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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