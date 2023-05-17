Житель Апшеронского района незаконно хранил в своем доме 7 банок пороха
Происшествия
17.05.2023 19:41
Более 1,7 кг пороха мужчина купил в охотничьем магазине около 15 лет назад.
Правоохранители получили информацию о том, что 46-летний житель Апшеронского района хранит дома порох. При осмотре полицейские изъяли 7 банок с запрещенным веществом.
Возбудили уголовное дело за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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