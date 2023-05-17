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Житель Апшеронского района незаконно хранил в своем доме 7 банок пороха

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-apsheronskogo-rajona-nezakonno-hranil-v-svoem-dome-7-banok-poroha
Житель Апшеронского района незаконно хранил в своем доме 7 банок пороха
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Более 1,7 кг пороха мужчина купил в охотничьем магазине около 15 лет назад.

Правоохранители получили информацию о том, что 46-летний житель Апшеронского района хранит дома порох. При осмотре полицейские изъяли 7 банок с запрещенным веществом.

Возбудили уголовное дело за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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