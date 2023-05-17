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Более 1 тонны пива без документов изъяли из магазина в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-1-tonny-piva-bez-dokumentov-izyali-iz-magazina-v-krasnodare
Более 1 тонны пива без документов изъяли из магазина в Краснодаре
Фото УМВД России по Краснодару

Нарушения правил торговли выявили сотрудники отдела экономической безопасности УМВД России по городу Краснодару.

Торговую точку, в которой продавали пиво неизвестного происхождения, выявили на улице Старокубанской. Из помещения изъяли 1 тыс. 60 л алкогольной продукции, предназначенной для дальнейшей реализации.

По данному факту проводится административное расследование о нарушении правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

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