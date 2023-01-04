Житель Анапы рассказал, что в новогоднюю ночь в его квартире начался пожар после попадания салюта
Инцидент произошел 31 декабря в 23:59 в многоквартирном доме на улице Ленина, 185/А, корпус 3.
Семья сидела за праздничным столом и слушала новогоднее обращения президента страны. Их двухлетняя дочка в этот момент спала в другой комнате. Они услышали хлопок и со стороны кухни заметили, что из комнаты их квартиры идет дым.
Мужчина забежал в зал и увидел, что загорелся ковер и детская игрушка. Ребенок лежал рядом на диване. Девочку сразу вынесли из комнаты. Возгорание в комнате оперативно потушили собственными силами.
Позже мужчина увидел, что в двойном стеклопакете витражного окна появилось отверстие. В корпусе сработала пожарная сигнализация.
Мужчина выбежал на улицу. Очевидцы рассказали ему, что в соседнем дворе запускали фейерверки. Один из выстрелов салюта попал в окно его квартиры и залетел в комнату. Мужчина попытался найти тех, кто запустил салют, но так и не смог этого сделать.
Через некоторое время на место прибыла сотрудница полиции, которая составила протокол по факту произошедшего, рассказал хозяин квартиры в соцсетях.
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