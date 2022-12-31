В Краснодаре живодеры засунули домашней собаке петарду в пасть. У хозяина случился приступ

Волонтеры краснодарского центра помощи животным «Шанс на жизнь» обратились в редакцию интернет-портала «Кубань 24» с просьбой о помощи в поиске живодеров, которые засунули собаке в пасть петарду и ждали, пока она не разорвется внутри.

Вопиющий факт жестокого обращения с животными произошел 29 декабря в поселке Индустриальном.

Курцхаар Берта выбежала со двора на улице Флотской за хозяином, когда он уезжал на работу, мужчина не заметил. Вернувшись вечером, он стал искать питомца. На поиски ушли почти сутки.

Собаку нашли недалеко от дома, в районе улиц Железнодорожной и Липовой. Животное забилось под машину. От морды Берты практически ничего не осталось.

Ветеринар пояснил, что такое могло случиться, только если собаке в пасть засунули петарду и держали, пока она не разорвалась. Врачи и волонтеры пытались спасти Берту, 30 декабря провели операцию, однако в результате долгого болевого шока у животного не выдержало сердце, и собака скончалась на операционном столе.

Вечером, когда врачи бились за жизнь Берты, от такого потрясения стало плохо ее хозяину. Ему вызвали бригаду скорой помощи, которые диагностировали приступ, сообщают волонтеры.

«Мы очень хотим найти этих нелюдей, не может быть, чтобы никто этого не видел. Нельзя оставлять это безнаказанным», — призывает волонтер Ирина.

Если вы владеете информацией об этом случае жестокого обращения с животными, можно сообщить в соцсети волонтерского движения «Шанс на жизнь».

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