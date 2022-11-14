В Кропоткине живодер перерезал горло дворовой собаке

Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Инцидент произошел 26 октября на улице Продольной. Любимца всего двора, собаку по кличке Туз, нашли с перерезанным горлом местные жители.

Истекающего кровью пса отвезли в клинику, но спасти его не удалось — Туз умер на следующий день. Жители улицы Продольной сообщают, что собака никогда не проявляла агрессии. За животным ухаживали, кормили и делали прививки.

Очевидцы предполагают, что живодер перерезал собаке артерию и провернул нож в горле. Согласно заключению экспертизы, «имеется причинно-следственная связь между смертью собаки и человеческим фактором, так как резаная рана нанесена острым режущим предметом (ножом)». Жители подозревают одного из соседей, который, по их словам, неоднократно угрожал убить собаку.

«По данному факту в ОМВД по Кавказскому району материал зарегистрирован. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в установленном законом порядке», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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