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Житель Алтайского края отравил воду для российских военнослужащих

Происшествия
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Житель Алтайского края отравил воду для российских военнослужащих
Житель Алтайского края отравил воду для российских военнослужащих

Сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю в Барнауле задержали мужчину, который отравил воду, предназначенную для российских военнослужащих.

По данным силовиков, 42-летний россиянин в соцсетях сам нашел граждан Украины и в общении с ними выражал радикальные политические взгляды. Злоумышленник высказал также готовность поддержать украинские вооруженные силы.

В качестве доказательства своих намерений злоумышленник отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих. Весь процесс мужчина снял на видео, которое отправил представителям Украины.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о покушении на госизмену и о покушении на теракт. Подозреваемого поместили под стражу, сообщает ТАСС.

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