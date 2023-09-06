ФСБ задержала жителя Ростовской области за передачу ВСУ данных о военном объекте Краснодарского края

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Ростовской области. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о государственной измене.

По данным следствия, 23-летний житель Ростовской области вел переписку с человеком, использующим украинский абонентский номер. Собеседник позиционировал себя как представитель военных формирований Украины. Россиянин в общении с ним выражал поддержку Украины и антироссийской деятельности.

Злоумышленник собрал и передал сведения об одном из военных объектов, находящихся на территории Краснодарского края. Информация могла быть использована командованием ВСУ для нанесения ударов по этому объекту, что привело бы к потерям среди личного состава российских Вооруженных сил и техники.

Подозреваемого задержали. У него изъяли средства связи, которые он использовал для контактов с представителями украинских вооруженных формирований. Возбудили уголовное дело о государственной измене. Мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы, сообщает RT.

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