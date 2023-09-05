ФСБ задержала жителя Краснодарского края, собиравшегося выехать на Украину и вступить в ВСУ. Видео

Оперативники пресекли деятельность жителя Краснодарского края, подозреваемого в приготовлении к госизмене.

По данным ФСБ, мужчина инициировал контакт с сотрудником Службы безопасности Украины, который занимался набором и подготовкой добровольцев для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Подозреваемого задержали при попытке выезда на Украину, где он планировал вступить в ряды ВСУ.

В отношении мужчины следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело о приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника, сообщает ТАСС.

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