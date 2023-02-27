В Севастополе ФСБ задержала агентов спецслужб Украины, шпионивших за военными объектами

Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность двух граждан РФ, которых подозревают в сотрудничестве с иностранными спецслужбами в качестве наводчиков.

По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, два жителя Севастополя в возрасте 43 лет и 27 лет по своей инициативе установили связь со спецслужбами Украины, чтобы за деньги продавать им информацию о расположении объектов минобороны. Один из злоумышленников передавал ее по электронной почте. Второй подозреваемый подтвердил свои намерения о конфиденциальном сотрудничестве с СВУ по телефону, но передать информацию не успел.

В следственном отделе возбудили уголовное дело о госизмене и сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы. Их поместили под стражу, сообщает ТАСС.

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