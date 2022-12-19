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Шпионившего за Черноморским флотом украинского агента осудили на 12 лет

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/shpionivshego-za-chernomorskim-flotom-ukrainskogo-agenta-osudili-na-12-let
Шпионившего за Черноморским флотом украинского агента осудили на 12 лет
Шпионившего за Черноморским флотом украинского агента осудили на 12 лет

Украинский агент по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины собирал и передавал информацию о деятельности Черноморского флота России в 2020–2021 годах.

Жителя Севастополя осудили за государственную измену на 12 лет в колонии строгого режима.

«Вступил в законную силу приговор Севастопольского городского суда в отношении гражданина России, признанного виновным в совершении государственной измены. Он приговорен к 12 годам исправительной колонии строгого режима, штрафу в 100 тыс. рублей и ограничению свободы на один год [после освобождения]», — сообщили в ЦОС ФСБ России.

Шпионскую деятельность своевременно пресекли сотрудники военной контрразведки ФСБ, сообщает ТАСС.

Читайте также: жителя Адыгеи приговорили к 12 годам колонии за содействие террористам.

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