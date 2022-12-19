Шпионившего за Черноморским флотом украинского агента осудили на 12 лет

Украинский агент по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины собирал и передавал информацию о деятельности Черноморского флота России в 2020–2021 годах.

Жителя Севастополя осудили за государственную измену на 12 лет в колонии строгого режима.

«Вступил в законную силу приговор Севастопольского городского суда в отношении гражданина России, признанного виновным в совершении государственной измены. Он приговорен к 12 годам исправительной колонии строгого режима, штрафу в 100 тыс. рублей и ограничению свободы на один год [после освобождения]», — сообщили в ЦОС ФСБ России.

Шпионскую деятельность своевременно пресекли сотрудники военной контрразведки ФСБ, сообщает ТАСС.

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