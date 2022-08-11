Житель Алтайского края обманул двух кубанцев, которые хотели купить советские монеты

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Мошенник получил от нумизматов деньги, но товар им не отправил и перестал выходить на связь.

В полицию обратился 44-летний житель Успенского района. Он рассказал, что нашел в интернете продавца советских монет. Когда он перевел деньги, тот перестал выходить на связь.

В ходе розыска правоохранители выяснили, что подозреваемый живет в Алтайском крае. Мужчину задержали. Оказалось, что он причастен еще к одному похожему случаю. Жертвой «продавца советских монет» стал житель Кавказского района. Общая сумма ущерба по двум случаям составила более 40 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело. Мошеннику грозит до пяти лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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