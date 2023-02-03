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Житель Адыгеи вложился в онлайн-биржу и за полтора месяца лишился 660 тыс. рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-adygei-vlozhilsya-v-onlajn-birzhu-i-za-poltora-mesyatsa-lishilsya-660-tys-rublej
Житель Адыгеи вложился в онлайн-биржу и за полтора месяца лишился 660 тыс. рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С заявлением о мошенничестве в полицию Гиагинского района обратился 37-летний местный житель.

Мужчина рассказал, что зашел на один из сайтов, предлагающих получить крупную прибыль в режиме онлайн. При этом он не проходил регистрацию и не оставлял свои контактные данные. Однако вскоре ему позвонили неизвестные и, представившись администраторами этого сайта, предложили заработать.

Мужчина согласился, несмотря на то, что ему было известно о таких способах мошенничества. С середины декабря прошлого года он переводил деньги на неизвестные счета. В том числе и с двух кредитных карт. В общей сложности, за 1,5 месяца он отдал 660 тыс. рублей. При этом «администраторы» постоянно убеждали его в том, что инвестиции накапливают прибыль, и выводить деньги сейчас не нужно. Когда мужчина в очередной раз не смог вывести прибыль, он решил обратиться в полицию.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в крупном размере, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Адыгея.

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