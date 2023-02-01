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Аферисты продали мужчине сувенирные монеты под видом царских червонцев в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/aferisty-prodali-muzhchine-suvenirnye-monety-pod-vidom-tsarskih-chervontsev-v-krasnodare
Аферисты продали мужчине сувенирные монеты под видом царских червонцев в Краснодаре
Фото t.me/mvd23krasnodar

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился приезжий из республики Марий Эл, живущий в Краснодаре. Мужчина рассказал, что на улице Красных Партизан к нему подошли трое незнакомцев и предложили купить золотые царские монеты.

За 126 якобы царских червонцев они просили 430 тыс. рублей. Мужчина согласился. Для подтверждения того, что монеты действительно золотые, продавцы отвели мужчину в ломбард. Там они дали на оценку одну из монет, и работник ломбарда подтвердил ее подлинность и ценность.

Мужчина занял у своего знакомого требуемую сумму и купил монеты. После этого он решил еще раз провести оценку раритета и обратился в другой ломбард. Там ему сообщили, что монеты являются сувенирными.

Полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались жители Астраханской области в возрасте от 22 до 32 лет. Злоумышленников задержали в Крыму, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что «продавцы антиквариата» купили сувенирные монеты через интернет и действовали в соответствии с распределенными ролями. Один убеждал жертву купить монеты, другой сопровождал в ломбард, а третий отдавал монеты. Установлено, что в ломбардах они показывали настоящий антиквариат.

На подозреваемых завели уголовное дело. За мошенничество им грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время они находятся под стражей.

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