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Житель Адыгеи ударил собутыльника ножом в ногу, мужчина скончался от кровопотери

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-adygei-udaril-sobutylnika-nozhom-v-nogu-muzhchina-skonchalsya-ot-krovopoteri
Житель Адыгеи ударил собутыльника ножом в ногу, мужчина скончался от кровопотери
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Республике Адыгея

Трагедия произошла 18 марта в ДНТ «Красноречье» хутора Гавердовский.

По данным следствия, в этот день 55-летний местный житель распивал спиртное со своим знакомым. Во время застолья мужчины поссорились. В ходе конфликта один из них ударил оппонента ножом в ногу. Рана вызвала массивную кровопотерю. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.

На подозреваемого завели уголовное дело за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Подозреваемый находится под стражей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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