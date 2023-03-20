Житель Адыгеи ударил собутыльника ножом в ногу, мужчина скончался от кровопотери

Трагедия произошла 18 марта в ДНТ «Красноречье» хутора Гавердовский.

По данным следствия, в этот день 55-летний местный житель распивал спиртное со своим знакомым. Во время застолья мужчины поссорились. В ходе конфликта один из них ударил оппонента ножом в ногу. Рана вызвала массивную кровопотерю. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.

На подозреваемого завели уголовное дело за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Подозреваемый находится под стражей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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