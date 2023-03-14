Зарезал собутыльника и расчленил тело: кровавой расправой закончилось застолье двоих приятелей в Адыгее

Убийство произошло 4 марта в одной из квартир в Майкопе.

По данным следствия, с 3 по 4 марта 54-летний местный житель в своей квартире выпивал с приятелем. Между мужчинами возник конфликт, во время которого хозяин схватил нож и несколько раз ударил гостя в грудь и в шею. Пострадавший от полученных ран скончался на месте. После этого злоумышленник расчленил тело. Через несколько дней он рассказал по телефону о произошедшем своему знакомому, а тот обратился в правоохранительные органы.

На место прибыли правоохранители. Они обнаружили в квартире расчлененное тело, а также хозяин квартиры. Возбудили уголовное дело об убийство. Подозреваемого задержали и поместили под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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