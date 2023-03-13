Пьяный мужчина во время застолья забил 42-летнего гостя металлическим ломом в Краснодарском крае

Преступление произошло 28 февраля в станице Полтавской Красноармейского района.

По данным следствия, 42-летний мужчина пришел в гости к своему 56-летнему знакомому в дом на улице Абрикосовой. Во время застолья мужчины поссорились, гость схватил нож и ранил хозяина дома. Тот взял металлический лом и 7 раз ударил оппонента по голове и туловищу.

С мужчинами была также их знакомая, которая вызвала скорую помощь. Пострадавшего гостя госпитализировали. Несмотря на оказанную помощь, он умер в больнице 1 марта, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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