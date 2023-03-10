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Топором по голове: на 15 лет посадили мужчину за убийство тещи и знакомого жены в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/toporom-po-golove-na-15-let-posadili-muzhchinu-za-ubijstvo-teshhi-i-znakomogo-zheny-v-krasnodarskom-krae
Топором по голове: на 15 лет посадили мужчину за убийство тещи и знакомого жены в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор в отношении ранее судимого 29-летнего жителя Томской области, обвиняемого в убийстве двух человек в Приморско-Ахтарске, в марте вынес Краснодарский краевой суд.

По данным следствия, 2 декабря 2022 года около 2:00 пьяный мужчина из личной неприязни убил свою 46-летнюю тещу и 40-летнего мужчину, к которому он приревновал свою жену. Злоумышленник поочередно бил их по голове топором, от чего мужчина и женщина скончались на месте.

Уголовное дело передали в суд, обвиняемый свою вину признал. Суд назначил подсудимому 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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