Нанес почти 80 ударов: в Краснодаре будут судить приезжего мужчину, забившего собутыльника ногами
Преступление произошло в конце декабря прошлого года в одном из домов на улице Крупской в краевой столице. В марте дело о нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, ушло в суд.
По данным следствия, в ночь на 27 декабря 32-летний гражданин Беларуси выпивал алкоголь вместе с 44-летним приятелем в одном из домов на улице Крупской в краевой столице. Во время застолья мужчины поссорились. Приезжий из-за внезапно возникших неприязненных отношений не менее 25 раз ударил руками и ногами по голове собутыльника, а затем еще не менее 51 раза ударил ногами и руками по телу. Пострадавший погиб на месте от полученных повреждений в результате травматического шока, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» старший следователь следственного отдела по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Владислав Бондаренко.
Возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Подозреваемый находится под стражей. В марте материалы дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направили в Первомайский районный суд.
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