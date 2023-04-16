Житель Адыгеи незаконно оформил пенсию по инвалидности и присвоил почти 1 млн рублей
Происшествия
16.04.2023 11:50
В отношении 63-летнего жителя Тахтамукайского района возбудили уголовное дело о мошенничестве. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, поступившие из УФСБ России по Республике Адыгея.
По данным следствия, для оформления пенсии по инвалидности мужчина предоставил на экспертизу подложные документы о наличии у него соответствующего заболевания.
В период с января 2018 года по февраль 2023 подозреваемый получил более 960 тыс. рублей. Деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает «МВД Медиа».
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