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Житель Адыгеи незаконно оформил пенсию по инвалидности и присвоил почти 1 млн рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-adygei-nezakonno-oformil-pensiyu-po-invalidnosti-i-prisvoil-pochti-1-mln-rublej
Житель Адыгеи незаконно оформил пенсию по инвалидности и присвоил почти 1 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В отношении 63-летнего жителя Тахтамукайского района возбудили уголовное дело о мошенничестве. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, поступившие из УФСБ России по Республике Адыгея.

По данным следствия, для оформления пенсии по инвалидности мужчина предоставил на экспертизу подложные документы о наличии у него соответствующего заболевания.

В период с января 2018 года по февраль 2023 подозреваемый получил более 960 тыс. рублей. Деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает «МВД Медиа».

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