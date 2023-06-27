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Житель Адыгеи купил на рынке топор и зарубил им 70-летнюю мать

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-adygei-kupil-na-rynke-topor-i-zarubil-im-70-letnyuyu-mat
Житель Адыгеи купил на рынке топор и зарубил им 70-летнюю мать
Фото t.me/su_skr_01

Убийство 70-летней женщины произошло в июне в Майкопе. В совершении преступления подозревается 39-летний сын погибшей.

По данным следствия, житель Майкопа решил убить свою пожилую мать, с которой жил в одной квартире. Для этого он купил топор на одном из рынков. Придя домой, он увидел, что мать лежит на диване и не менее трех раз ударил ее по голове обухом топора.

После этого он спрятал топор в ванной комнате и, чтобы скрыть обстоятельства произошедшего, вызвал скорую помощь. Медикам мужчина сказал, что пенсионерка упала и ударилась головой.

Приехавшие в квартиру полицейские обнаружили окровавленный топор. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм.

На подозреваемого завели уголовное дело. Назначили молекулярно-генетическую, дактилоскопическую, судебно-медицинскую и другие необходимые экспертизы. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Адыгея.

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