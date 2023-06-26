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До 15 лет колонии грозит мужчине, который зарезал собутыльника кухонным ножом в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/do-15-let-kolonii-grozit-muzhchine-kotoryj-zarezal-sobutylnika-kuhonnym-nozhom-v-krasnodare
До 15 лет колонии грозит мужчине, который зарезал собутыльника кухонным ножом в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В краевом центре завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

По данным следствия, в ночь с 15 на 17 апреля двое мужчин вместе выпивали дома у одного из них. Собутыльники начали выяснять отношения из-за внезапно возникшей личной неприязни. В ходе ссоры гость ударил хозяина кухонным ножом в ключицу. Пострадавший умер на месте происшествия.

Обвиняемого заключили под стражу, вину в совершенном преступлении он полностью признал. Расследование уголовного дела завершили, материалы передали в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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