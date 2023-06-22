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Насмерть задавившего свою тещу водителя осудили в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/nasmert-zadavivshego-svoyu-teshhu-voditelya-osudili-v-krasnodare
Насмерть задавившего свою тещу водителя осудили в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Суд признал Дмитрия Болбата виновным в совершении преступления 4 ст. 264 УК РФ, в результате которого погиб человек.

Установлено, что 8 июля 2022 года подсудимый в станице Елизаветинской встретил свою бывшую тещу, вместе с которой на капоте своего автомобиля Volkswagen Polo около магазина распил бутылку водки. Затем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не заметил экс-родственницу, которая направилась к своему велосипеду и наехал на нее. Выйдя из машины и увидев пострадавшую, он скрылся с места ДТП, не оказав ей помощь и не вызвав сотрудников полиции.

Прикубанский районный суд назначил Дмитрию Болбату наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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