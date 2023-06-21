Присяжные признали виновным в убийстве двух человек жителя Новопокровского района

Преступление произошло вечером 14 февраля в одном из домов на улице Кирова поселка Кубанского.

Присяжные признали, что 56-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта лопатой ударил 10 раз по голове одного знакомого и 3 раза другого. От полученных травм мужчины скончались.

Коллегия присяжных заседателей признала местного жителя виновным в умышленном убийстве двоих человек и решила, что снисхождения за содеянное обвиняемый не заслуживает. Обсуждение последствий вердикта назначили на 3 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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