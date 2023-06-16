Ударила ножом и добила сковородкой: жительнице Апшеронска грозит 15 лет за убийство собутыльника и кражу

Убийство произошло в Апшеронске 18 февраля.

По данным следствия, 43-летняя местная жительница в состоянии алкогольного опьянения дважды ударила мужчину, с которым познакомилась накануне вечером, ножом в грудь и туловище. После этого нанесла ему два удара по голове металлической сковородой и попыталась задушить электрическим кабелем. Мужчина скончался на месте в результате колото-резаного ранения. Злоумышленница отправилась домой, где ее впоследствии задержали, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На женщину завели уголовное дело. В ходе следствия она признала свою вину.

В ходе следствия выяснилось, что 14 февраля она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обокрала пивной магазин-бар. Женщина дождалась, когда кассир покинет рабочее место, зашла в помещение, где был расположен кассовый аппарат и более 5 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело по двум статьям передано в Апшеронский районный суд. Подозреваемой грозит до 15 лет колонии. Она находится под стражей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 43-летняя женщина тем вечером находилась в доме своего 65-летнего знакомого. Пара распивала алкоголь и поссорилась. Словесный конфликт перешел в потасовку и женщина схватилась за нож.