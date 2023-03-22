В Апшеронске женщина дважды ударила собутыльника ножом и добила сковородкой

Убийство произошло в феврале текущего года. Следователи Горячеключевского межрайонного следственного отдела устанавливают обстоятельства произошедшего.

По данным следствия, 43-летняя женщина вечером находилась в доме 65-летнего мужчины. Они вместе распивали алкоголь и поссорились. Словесный конфликт перерос в драку, женщина схватила кухонный нож и дважды ударила мужчину в грудь. После этого она два раза ударила его по голове сковородкой. От полученных травм мужчина скончался на месте.

На женщину завели уголовное дело, пишет газета «Апшеронский рабочий».

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