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В Апшеронске женщина дважды ударила собутыльника ножом и добила сковородкой

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-apsheronske-zhenshhina-dvazhdy-udarila-sobutylnika-nozhom-i-dobila-skovorodkoj
В Апшеронске женщина дважды ударила собутыльника ножом и добила сковородкой
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Убийство произошло в феврале текущего года. Следователи Горячеключевского межрайонного следственного отдела устанавливают обстоятельства произошедшего.

По данным следствия, 43-летняя женщина вечером находилась в доме 65-летнего мужчины. Они вместе распивали алкоголь и поссорились. Словесный конфликт перерос в драку, женщина схватила кухонный нож и дважды ударила мужчину в грудь. После этого она два раза ударила его по голове сковородкой. От полученных травм мужчина скончался на месте.

На женщину завели уголовное дело, пишет газета «Апшеронский рабочий».

Читайте также: житель Адыгеи ударил собутыльника ножом в ногу, мужчина скончался от кровопотери.

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